Morizès Morizès 33190, Morizès Danse et théâtre : « GRRRRR » Morizès Morizès Catégories d’évènement: 33190

Morizès

Danse et théâtre : « GRRRRR » Morizès, 12 juin 2021-12 juin 2021, Morizès. Danse et théâtre : « GRRRRR » 2021-06-12 16:30:00 – 2021-06-12 17:30:00

Morizès 33190 Morizès Un rituel magique où l’attention du spectateur construit le moment de danse.

« Grrrrr » est un solo de danse où des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes, qui amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique.

A partir de 3 ans

Attention, le nombre de place est limité. Réservation obligatoire

Cie SYLEX

