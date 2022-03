Danse et paysage Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Doubs

Danse et paysage Nans-sous-Sainte-Anne, 11 avril 2022, Nans-sous-Sainte-Anne. Danse et paysage Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-15 17:00:00

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne EUR 705 Nathalie BALDO de la Cie La Pluie qui Tombe vous propose 5 jours de pratique à l’air et sous Terre pour partager son travail au cœur des paysages de notre belle région .

compagnielapluiequitombe@gmail.com

Chaque journée sera l’occasion d’une nouvelle exploration, d’un nouveau cheminement, d’un nouvel environnement. A travers des propositions simples, ludiques, sensibles, nous entrerons en mouvement, imprégnés du paysage parcouru. Environ 7 heures de pratique par jour. Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

