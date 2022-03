Danse et musique : Saioak Mauléon-Licharre, 4 mars 2022, Mauléon-Licharre.

Danse et musique : Saioak Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

2022-03-04 21:00:00 – 2022-03-04 22:00:00 Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

10 EUR Plusieurs mains on écrit Saioak (comprenez : Les essais). Sur le plaateau, danse et musique sont ensemble.

Implanté à Bayonne, Bilaka est un collectif de jeunes danseurs et musiciens réunis pour inventer de nouvelles écritures à partir de la culture traditionnelle du Pays Basque.

Ils vous offrent une plongée introspective dans les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.

Chorégraphie et musique de Mathieu Vivier. Tout public.

Eskü btek beno hoboro idatzi dü Saioak. Tauladan, dantza eta müsika alkarrekin dira. Baionan plantatürik, Bilka dantzari eta müsikalari gazteen kolektibo bat da Euskal herriko tradizionezko kültüratik abiatüz idazketa berrien asmatzeko baratü dena.

Euskal kültüra eta nortarzunaren barnatarzünean sarrarazten gütüe : hizkuntza bat, ohidüra bizi bat, tansmititzeko gero bat

Pübliko zabala.

