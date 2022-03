Danse et musique : Murmurations Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Danse et musique : Murmurations Saint-Romain-de-Colbosc, 2 avril 2022, Saint-Romain-de-Colbosc. Danse et musique : Murmurations Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc

2022-04-02 17:00:00 – 2022-04-02 Rue Henri Odièvre Le SiRoCo

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Saint-Romain-de-Colbosc Murmurations ou le plongeon des étourneaux – Compagnie Lea. A l’origine, il y a l’envie de la chorégraphie Lolita Espin Anadon, d’interroger le collectif à l’école, en particulier dans la transition entre le CM2 et la 6ème. C’est ensuite l’observation des murmurations d’oiseaux (regroupement de nuées d’oiseaux en vol ) qui a fait naître ce projet chorégraphique et musical.

Au-delà de la stupéfiante beauté du phénomène, ce qui l’a touchée est l’absence de heurt, de leader et d’exclusion dans les murmurations, apparaîssant comme un modèle d’intelligence collective éprouvée dans le mouvement.

Au plateau, trois artistes, interprètes de cette histoire, trois adultes, trois femmes qui affirment la puissance de l’écoute et de la douceur. Date : Le samedi 2 avril à 17h

Durée : 45 min

+33 2 35 20 57 92 https://www.lesiroco.com/

