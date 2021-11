Tournefeuille L'Escale Haute-Garonne, Tournefeuille Danse et musique : “Lumière ! So jazz” – Dimanche 7 novembre L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Danse et musique : “Lumière ! So jazz” – Dimanche 7 novembre L’Escale, 7 novembre 2021, Tournefeuille. Danse et musique : “Lumière ! So jazz” – Dimanche 7 novembre

L’Escale, le dimanche 7 novembre à 17:00

Sur scène, trois complices entrelacent chants, percussions corporelles et swing endiablé au rythme des sonorités composées par la batteuse Lydie Dupuy. Ce spectacle est tout autant un éloge du plaisir de la danse qu’un hommage à l’un des instruments incontournables du jazz : la batterie. Mais quoi de mieux pour savourer le jazz que de quitter l’éclatante lumière et de se lover dans un coin d’obscurité ? Dans une scénographie poétique, peu à peu la clarté laisse place aux premières étoiles scintillant à l’horizon, un arc-en-ciel naît de l’obscurité, et de l’intérieur de la maison résonnent les notes d’un blues, d’une berceuse tout en douceur et en sensualité. Interprétation Lydie Dupuy ou Aurélie Simenel, Juliette Fisson et Stanislas Siwiorek Chorégraphie Michèle Dhallu Création musicale Lydie Dupuy Création lumière Yves-Marie Corfa Scénographie Coline Vergez Crédits photo Pierre Ricci [**[https://carreblanccie.com/](https://carreblanccie.com/)**](https://carreblanccie.com/) **INFOS TARIFS** : 11€ / TOURNEFEUILLE 8 € / *REDUIT 5 € ***Tarif réduit** : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus). **PLACEMENT LIBRE**

Sur réservation

Par la Cie Carré Blanc – Lumière ! So jazz est une explosion de danse et de musique à partager entre petits et grands. L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille