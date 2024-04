Danse et musique « Isicathulo » Muséum départemental du Var Toulon, samedi 18 mai 2024.

Danse et musique « Isicathulo » En avant-première pour le Muséum départemental du Var, voici des extraits de la création 2025 de la RIDZ compagnie : Isicathulo. Une pièce de danse inédite issue de la rencontre entre danse contempor… Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Muséum départemental du Var Accès libre, sans réservation et gratuit. Spectacles en plein air, dans le Jardin départemental du Las.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

En avant-première pour le Muséum départemental du Var, voici des extraits de la création 2025 de la RIDZ compagnie : Isicathulo. Une pièce de danse inédite issue de la rencontre entre danse contemporaine et hip-hop, accompagnée d’un rappeur en live. Le corps et la voix seront célébrés comme des instruments, grâce au stepping, une danse percussive hip-hop, qui magnifiera le Jardin du Las et son cèdre majestueux.

Seront abordés le masculin, le féminin et la fusion des deux… A la tombée de la nuit, vous assisterez à des instants suspendus atypiques et poétiques où musique et chorégraphie s’imbriqueront. Echanges avec les artistes et initiation seront également au programme !

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/ Le Var figure ainsi parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. Ce Muséum a en charge l’acquisition, la conservation, l’étude et la médiation des collections d’histoire naturelle du département. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

© Caillou Michaël Varlet