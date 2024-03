Danse et musique en pays mandingue Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, samedi 16 mars 2024.

Danse et musique en pays mandingue Conférence musicale et dansée, dans le cadre du projet « Musiques et danses d’Afrique de l’Ouest » Samedi 16 mars, 15h00 Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Conférence musicale et dansée

« Danse et musique en pays mandingue: le système rythmique mandingue »

Après une présentation du contexte historique, géographique et culturel du pays mandingue, en Afrique de l’Ouest, les liens entre danse et musique et la question des polyrythmies seront au cœur de cette conférence musicale et dansée. Y seront analysées les traditions mais aussi les nouvelles expressions artistiques impulsées en milieu urbain depuis une quarantaine d’années, notamment par les ballets nationaux.

Avec Aïssata Kouyaté, griotte ambassadrice de la danse traditionnelle guinéenne, professeure de danse et chorégraphe de la compagnie « Kobe Na Awati »

& Hugues Lebrun et Christophe Delaeter, percussionnistes spécialistes des rythmes mandingues, diplômés en musiques traditionnelles, enseignants en conservatoire.

Auditorium du Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 41 rue Saint-Denis Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France

afrique de l’Ouest mandingue