Danse et mouvements avec bébé La Cabane Villeneuve-sur-Lot, vendredi 5 avril 2024.

Activité corporelle, de détente et d’éveil pour partager un moment de complicité et de plaisir avec votre bébé. Cet atelier permet de soutenir le développement psychomoteur, de développer sa sensorialité et son expressivité.

Parent(s) et leurs bébés jusqu’aux premiers pas.

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

Début : 2024-04-05 16:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00



