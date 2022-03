Danse et créativité, une question de neurones ? Le cerveau et la musique Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venez découvrir la relation entre cerveau et corps dans le processus créatif chorégraphique, avec Jade Mériaux, neuropsychologue, présidente de l'association NeuroPsy13, Marseille, et Tristan Desiles, neuropsychologue, APHM, Marseille.



La musique nous fait danser, plaisir, apprendre, sourire… Elle est un peu magique. Découvrons ensemble comment notre cerveau traite la musique, quel peut être l'impact de nos mélodies préférées sur nos neurones mais aussi comment la pratique musicale modifie les connexions dans notre tête. Comment crée-t-on en danse ? Comment un chorégraphe parvient-il à imaginer de nouveaux mouvements pour ses spectacles ? Quels sont les liens entre cerveau et danse ?



La musique nous fait danser, plaisir, apprendre, sourire… Elle est un peu magique. Découvrons ensemble comment notre cerveau traite la musique, quel peut être l’impact de nos mélodies préférées sur nos neurones mais aussi comment la pratique musicale modifie les connexions dans notre tête. Bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences St Charles 3 place Victor Hugo Marseille 3e Arrondissement

