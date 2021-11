Carolles Carolles Carolles, Manche Danse et chant lyrique à Carolles Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Danse et chant lyrique à Carolles Carolles, 27 novembre 2021, Carolles. Danse et chant lyrique à Carolles Espace François SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles

2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 21:30:00 21:30:00 Espace François SIMON 45 Rue Division Leclerc

Carolles Manche Carolles L’espace François Simon accueillera le 27 Novembre 2021 à 20h30 « 54 minutes chrono », spectacle mêlant danse contemporaine, texte, chant lyrique et évoquant, à travers le thème du temps, notre humanité dans ses dimensions quotidienne et poétique.

Pour plus d’information : www.enquarantaine.com Pour réserver: reservations.carolles@gmail.com – 06 18 40 70 86

Entrée 10€ L’espace François Simon accueillera le 27 Novembre 2021 à 20h30 « 54 minutes chrono », spectacle mêlant danse contemporaine, texte, chant lyrique et évoquant, à travers le thème du temps, notre humanité dans ses dimensions quotidienne et poétique… +33 6 18 40 70 86 L’espace François Simon accueillera le 27 Novembre 2021 à 20h30 « 54 minutes chrono », spectacle mêlant danse contemporaine, texte, chant lyrique et évoquant, à travers le thème du temps, notre humanité dans ses dimensions quotidienne et poétique.

Pour plus d’information : www.enquarantaine.com Pour réserver: reservations.carolles@gmail.com – 06 18 40 70 86

Entrée 10€ Espace François SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles

dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Espace François SIMON 45 Rue Division Leclerc Ville Carolles lieuville Espace François SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles