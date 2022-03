Danse en vers libres Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Dans le cadre du Printemps des poètes la bibliothèque du Chemin-vert accueille un spectacle de poésie dansée.

La poésie est un patrimoine commun à toutes les générations, des enfants aux grand-parents. Avec le spectacle “La Danse en vers libres”, Aurélia Hascoat et Liz Faris proposent une lecture à haute voix accompagnée par la danse, pour réinterpréter les textes par un jeu de rôle et de mouvement.Entrée gratuiteTout public

