### Les Vidéophages [**Dans le cadre du Jour de la Danse**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41165/Le%20Jour%20de%20la%20danse%20%235) 6 courts-métrages à découvrir sous les étoiles. À la tombée de la nuit, installez-vous pour une projection en plein air ! Le collectif toulousain Les Vidéophages a concocté spécialement pour Le Jour de la Danse une programmation de courts-métrages mettant en valeur la danse. Par les corps, les formes, les traits, tout s’anime pour offrir un moment de poésie et nourrir les imaginaires. _Un événement présenté par La Place de la Danse et ARTO – Saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue de Ramonville_ __ ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/danse-en-courts) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre à 20h30, place du Ravelin * Durée : 1h15 environ * Films sans parole ou en espagnol sous-titré en français.

Gratuit dans la limite des places disponibles

