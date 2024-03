Danse en cercle et Yoga Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 20 avril 2024.

Danse en cercle et Yoga Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois Jura

Stage Danse d’Israël et Yoga

Une alliance du yoga et de la danse pour prendre soin de soi, se ressourcer, vivre le moment présent.

Les danses d’Israël se pratiquent essentiellement en cercle, créant ainsi la reliance à chacun à travers le mouvement commun, le regard et la place égale sur le cercle.

Les mouvements sont communs mais chacun y met son expression personnelle chacun peut vivre sa danse tout en se sentant dans cet ensemble , soutenu et accueilli par le groupe.

La diversité des musiques et des rythmes proposés permettent de vivre différentes expériences de ressentis corporels et émotionnels, allant de l’intériorité à la joie extériorisée, de l’ancrage à la légèreté.

La danse a toujours fait partie de ma vie, sous différentes formes. C’est devenu une véritable passion lorsque j’ai découvert les danses d’Israël vers mes 10 ans. Elles m’ont accompagnée dans les différentes phases de ma vie, permettant de mettre en mouvement ce qui m’habitait intérieurement.

Devenue adulte, j’ai eu l’élan de partager autour de moi tout ce que ces danses venues d’Israël procurent. Cela fait maintenant 15 ans que je les enseigne, avec toujours autant de joie. Claire-Anne 06 84 20 66 55

Angélique vous fera découvrir le yoga durant ce stage méditation, yoga nidra (relaxation), exercices de respiration et pratique des postures pour réveiller et dénouer nos corps le matin, et le soir pour se détendre après la journée de danse. Sans compétition, sans comparaison aux autres, chacun(e) pratique en conscience et dans le respect de son corps.

Après 3 ans d’expérience, j’ai voulu approfondir tous les aspects du yoga. J’ai donc suivi une formation de 4 ans à IFY (Institut Français de Yoga) pour m’épanouir personnellement et pour être capable de transmettre les bienfaits de cette pratique. L’enseignement que j’ai suivi me permet de proposer le yoga à tous en l’adaptant si besoin. Les postures vous permettront d’être plus à l’écoute de votre corps, de vos ressentis, de gagner en souplesse et en concentration. Des exercices de respiration vous aideront à allonger votre souffle pour plus d’intériorité et de détente. Vous pourrez également apaiser votre mental et pourquoi pas trouver des réponses en pratiquant la méditation. Angélique 07 69 23 56 52

Inscriptions avant le 10/04/24

Intervenantes Claire-Anne Corneille formée à l’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® accompagne également les personnes sur un plan psychothérapeutique à travers l’expression libre du corps.; et Angélique Cuche formée pendant 4 ans à l’IFY (Institut Français de Yoga) transmet les bienfaits de cette pratique pour être à l’écoute du corps, des ressentis, gagner en souplesse et en concentration.

Tarif par personne :

– 180 €

– Hébergement et repas inclus sauf samedi midi .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Re-Sources Jura 5 Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

