Danse en apesanteur : entre ciel et scène à l’Université Paris Buffon Amphithéâtre Buffon Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Le 13 février prochain, l’université Paris Cité vous invite à la grande première de ses Rencontres Arts et Sciences, un tout nouveau format labellisé SAPS (Science Avec et Pour la Société) où les univers de l’expression artistique et de la science se réunissent. Pour cette première soirée, la créativité dansera avec les étoiles lors d’un échange avec Jeanne Morel, danseuse de l’extrême, et Michel Tognini, astronaute de l’ESA (Agence spatiale européenne).

Les Rencontres Arts et Sciencesd’UPCité est un nouvel événement proposé par l’université Paris Cité et labellisé SAPS (Science Avec et Pour la Société), liant les deux univers de l’expression artistique et scientifique. L’art donne ainsi des clés pour ouvrir les portes de la science à tout le monde, et la science permet de s’inspirer de l’art, dévoilant ainsi les mystères de notre univers de manière à la fois créative et inspirante.Rejoignez-nous le 13 février 2024 pour une soirée exceptionnelle : la première Rencontre Arts et Sciences d’UPCité, où la créativité dansera avec les étoiles ! Une chorégraphie unique aux frontières de deux univers d’expression artistique et scientifique, entre grâce de la danse et exploration de l’espace, laissant libre cours à la créativité, de la Terre jusqu’au ciel…

Des intervenants d’exception

Jeanne Morel, danseuse, actrice et exploratrice

Jeanne Morel travaille avec les agences spatiales européennes et son partenaire Paul Marlier à la création et l’adaptation du corps en milieux extrêmes et, notamment, en apesanteur. Habituée à danser dans des milieux confinés ou, au contraire, dans de grands espaces sauvages, elle travaille avec des neuro scientifiques et médecins sur l’impact de la danse et de la création en territoires extrêmes. Depuis octobre 2016, Paul Marlier et Jeanne Morel travaillent à bord de l’Airbus A310 Zero G avec les astronautes européens Thomas Pesquet et Jean-François Clervoy – parrain de leurs projets. De ce corps évoluant dans des milieux à la gravité modifiée elle cherche une danse nouvelle : Comment danser ? Comment partager ? Comment créer et surtout comment figurer l’émotion dans un espace restreint, nouveau, coupé du monde ?

Michel Tognigni, astronaute de l’ESA, l’Agence spatiale européenne

Après avoir été le chef de la division des astronautes européens, Michel Tognigni a été le chef du Centre des astronautes européens de l’Agence spatiale européenne à Cologne en Allemagne. Il est maintenant en France pour défendre les vols habités auprès du grand public et pour aider les universités pour les travaux sur l’exploration spatiale habitée. Il est le président du Groupement aéronautique du ministère de l’Air (Gama), membre du conseil d’administration de la fondation Van Allen avec l’université de Montpellier. Sa place de chef du Centre des astronautes européens lui a également permis de recruter Thomas Pesquet.

Un échange animé par Florence Porcel, autrice, comédienne, animatrice et vulgarisatrice scientifique



Depuis plusieurs années, Florence Porcel a joué un rôle actif dans la vulgarisation des connaissances scientifiques, en particulier dans les domaines de l’astronomie et des sciences de l’Univers. Elle s’engage également publiquement sur les enjeux féministes. Elle a exercé différentes fonctions dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur internet. Depuis 2016, elle a publié six ouvrages sur les sciences de l’Univers et a participé au scénario de la bande dessinée Mars Horizon, publié aux éditions Delcourt.

Amphithéâtre Buffon 15 rue Hélène Brion 75013 Paris

Contact : https://u-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/les-rencontres-arts-et-sciences-danse-et-astronomie-entre-ciel-et-scene/ https://sondage.app.u-paris.fr/486842?lang=fr

