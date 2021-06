Danse : Emotions Primitives MOSAÏC,le jardin des cultures, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Houplin-Ancoisne.

Danse : Emotions Primitives

MOSAÏC, le jardin des cultures, le mercredi 14 juillet à 10:00

Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous suft d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à nos sensations primitives. Alors …Traversez le pôle nord, laissez-vous bercer par la bise et le craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu. A nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos interactions sincères et à nos jeux enfantins. Une expérience poétique, dansée et musicale à partager avec son tout-petit. Rendez-vous à 10h / 11h30 / 13 h (durée 40 min). Spectacle animé par la Compagnie Rosa Bonheur. Réservé aux 0-3 ans : 25 places par session (accompagnants inclus) sur réservation en ligne, par téléphone ou à l’entrée du jardin. « Petits papillons » parle du désir de vivre, de bouger, de danser…malgré le handicap. Avec douceur et poésie, vivacité et humour, une fable dansée racontant nos différences, nos incapacités et nos rêves. Et comment arriver à en jouer tous ensemble.15 h / Rendez-vous à 17 h (durée 30 min). Spectacle animé par la Compagnie Solsikke. 150 places par session. Sur réservation sur place 30 minutes avant les représentations. INFORMATIONS PRATIQUES * Ouverture du jardin : 10 h – 20 h / dernier accès à 19 h. * Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans. * Spectacles inclus dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (spectacles et animations) en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans (spectacles inclus dans le prix d'entrée). Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le lâcher prise, la compagnie Rosa Bonheur avec A nos peaux sauvages affûte nos perceptions et nous connecte à nos sensations primitives. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T17:30:00