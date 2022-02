Danse – Eighteen / Lou Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pordic

Danse – Eighteen / Lou Pordic, 26 février 2022, Pordic. Danse – Eighteen / Lou Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic

2022-02-26 – 2022-02-26 Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert

Pordic Côtes d’Armor Pordic 20h – [Eighteen]

Spectacle de danse qui interroge sur la relation père-fille. Une création autobiographique touchante et singulière qui convoque les grandes figures de la danse contemporaine.

A partir de 8 ans. 21h30 – [Lou]

Spectacle de Lou Cantor. Un solo très touchant qui interroge le rapport intime à la danse et à la transmission. villerobert@pordic.fr +33 2 96 79 12 96 20h – [Eighteen]

Spectacle de danse qui interroge sur la relation père-fille. Une création autobiographique touchante et singulière qui convoque les grandes figures de la danse contemporaine.

A partir de 8 ans. 21h30 – [Lou]

Spectacle de Lou Cantor. Un solo très touchant qui interroge le rapport intime à la danse et à la transmission. Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Autres Lieu Pordic Adresse Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Ville Pordic lieuville Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic Departement Côtes d'Armor

Pordic Pordic Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pordic/

Danse – Eighteen / Lou Pordic 2022-02-26 was last modified: by Danse – Eighteen / Lou Pordic Pordic 26 février 2022 Côtes-d’Armor Pordic

Pordic Côtes d'Armor