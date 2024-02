Danse Dividus Cie ayaghma · nacim battou Fougères, samedi 10 février 2024.

Danse Dividus Cie ayaghma · nacim battou Fougères Ille-et-Vilaine

Et si le spectacle vivant n’existait plus ! 7 danseur·euse·s aux corps explosifs nous relatent cette fiction comme pour dire l’urgence de se reconnecter au vivant. Le spectacle n’existe plus. Quelques cellules souches d’artistes ont été conservées et l’observation de ces témoins du passé est l’occasion de réinventer des gestes ou de retrouver un vocabulaire oublié. DIVIDUS, dystopie chorégraphique, met en scène la rencontre, celle d’artistes d’horizons aussi divers que le cirque, le hip hop, le contemporain dans une danse extrêmement puissante. Les individus devenus dividus convoqueront les souvenirs, les émotions d’un temps oublié pour une célébration de la vie, de la fête et de l’amour de la scène. Les tableaux s’enchainent crescendo, d’une sobriété presque monochrome jusqu’à l’explosion, un foisonnement visuel. Les spectateur·trice·s passent par toutes les émotions, à l’image de celles procurées par le spectacle vivant. L’avenir proche raconté dans cette pièce nous amène à nous questionner sur l’empreinte que nous laisserons aux générations à venir, quelles sensations nous leurs lèguerons. Ce spectacle est un pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture ; une ode à la pulsion de vie ! Dès 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 21:30:00

1 Rue du Gué Maheu

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

