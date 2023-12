Danse : « Dhi Dhi Tei » Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Danse : « Dhi Dhi Tei » Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 17h00 à 18h30

Le samedi 16 décembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adultes. gratuit >> Réservation à l’accueil du Centre Un atelier de Danse au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le 16 décembre à 17h et le 13 janvier à 17h. Ateliers découverte de la danse indienne style Bharata-Natyam avec Céline Pradeu-Kanagasabai. Elle proposera aux participant·es de se familiariser avec la danse indienne en général et le style Bharata-Natyam en particulier. Après s’être échauffés de manière traditionnelle, les danseur·ses en herbe apprendront plusieurs séquences de danse indienne dont la salutation des élèves , quelques extraits du spectacle Dhi Dhi Teï qui programmé le samedi 27 janvier au Centre Ken Saro-Wiwa à 15h, et des combinaisons de mouvements typiques de cette technique. Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa

Centre Ken Saro Wiwa
Code postal 75020
Lieu Centre Paris Anim' Ken Saro-Wiwa
Adresse 63 rue Buzenval
Ville Paris

