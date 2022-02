Danse : Dentro / Stance II Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Danse : Dentro / Stance II Valence, 13 mai 2022, Valence. Danse : Dentro / Stance II Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle

Valence Drôme EUR Catherine Diverrès a marqué le paysage de la danse au cours de ces trente dernières années. Début 2023, elle tirera sa révérence, laissant derrière elle plus d’une trentaine de pièces, telles Dentro et Stance II en écho avec Constellation,présentée à LUX. delphine.jay@lux-valence.com +33 4 75 82 44 15 http://www.lux-valence.com/ Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Ville Valence lieuville Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Danse : Dentro / Stance II Valence 2022-05-13 was last modified: by Danse : Dentro / Stance II Valence Valence 13 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme