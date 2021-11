Danse « Delhi » TGP,Saint-Denis, 16 octobre 2021, Saint-Denis.

Danse « Delhi »

du samedi 16 octobre au vendredi 22 octobre à TGP, Saint-Denis

DE Ivan Viripaev MISE EN SCÈNE Gaëlle Hermant Dans un salon réservé aux familles dans un hôpital de quartier, six personnages défilent et se rencontrent : une infirmière, Andreï, sa femme Olga, sa maîtresse Catherine, la mère de cette dernière et une femme âgée. Les êtres s’interpellent, se heurtent, se rejoignent, s’interrogent. Ils vont et viennent de rupture en rapprochement, de froide indifférence en fulgurantes émotions, dans un monde qui va trop vite, une société saturée d’informations et en tension permanente. Sur scène, le tumulte est orchestré par une musicienne – le septième personnage. Ce sont sept variations comme autant de petites pièces dans la pièce , sept variations d’un même récit qui se déroule petit à petit, au goutte-à-goutte, dévoilant les personnages et leurs états d’âme. Chaque lever de rideau annonce la mort de l’un d’entre eux et chaque scène se referme sur la signature de l’acte de décès, les poussant à réagir à la souffrance, la douleur, l’amour, la mort, la culpabilité. Sur un même discours égrainé comme une ritournelle, les couplets se répètent, se décalent et apportent une tonalité singulière, élargissant la polyphonie, laissant entrer un autre instrument dans la danse à chaque nouvelle scène. C’est dans cette partition de théâtre musical que la metteuse en scène Gaëlle Hermant dessine, en éclats de couleurs derrière du verre dépoli, une scénographie dans laquelle la langue d’Ivan Viripaev s’emboîte comme des poupées russes. S’enchevêtrent mélodrame et comédie, cynisme et empathie, réel et illusion. La compagnie DET KAIZEN donne à voir et à entendre une chorégraphie de mots et de vies gravées dans le mouvement des corps, cette Danse « Delhi » qui traverse en filigrane toute la pièce, qui déplace, dérange, bouleverse et transfigure.



Dans un salon réservé aux familles dans un hôpital de quartier, six personnages défilent et se rencontrent : une infirmière, Andreï, sa femme Olga, sa maîtresse Catherine, la mère de cette dernière…

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:30:00;2021-10-18T20:00:00 2021-10-18T22:00:00;2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T22:00:00;2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T22:00:00;2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T22:00:00