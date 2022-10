Danse : Deleuze / Hendrix

Pour cette création, Angelin Preljocaj témoigne une nouvelle fois de son attrait pour la philosophie. Hanté par les thématiques liées à la transcendance des corps, il prend pour prétexte cette fois-ci les enregistrements audios des cours dispensés par Gilles Deleuze à l'Université Paris VIII à Vincennes dans les années 80. Dans ces archives sonores, Deleuze aborde avec humour et pertinence les réflexions menées par Spinoza autour de la question du corps et du mouvement dans son emblématique ouvrage : l'Éthique. Dans ce projet, la voix enregistrée de Gilles Deleuze et son propos substantiel, viendra s'intriquer avec la musique puissante, sensuelle et révolutionnaire de Jimi Hendrix afin d'entrer en résonance avec les scolies de Spinoza. Angelin Preljocaj renouvelle avec ce spectacle une expérience entre philosophie et culture pop, qui nous replonge dans le son légendaire des années Woodstock. « La Pop Philosophie » selon Deleuze ? « Le blues est facile à jouer, mais difficile à ressentir… » Jimi Hendrix (Inside the Experience)

