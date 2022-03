Danse de Yemaya, déesse de la mer Centre 100 Rue Hoche, 9 avril 2022, Montreuil.

Danse de Yemaya, déesse de la mer ——————————— ### Une rencontre avec la profondeur de l’eau et la force de vie Yemaya est un Orisha du panthéon Yoruba, maîtresse des eaux, elle représente la mer et la source de vie. On la sollicite pour protéger la féminité. Sa danse est fluide, ondulante et vivace comme les vagues, parfois imprévisible. **La proposition :** Ce stage est une invitation à nous mettre en lien avec l’élément eau pour contacter ses différentes qualités dans le mouvement et dans sa dimension poétique et spirituelle. La mer nous évoque ce qui est vaste, profond, mystérieux, parfois calme ou agité. Inspiré par ces aspects symboliques de la mer nous allons laisser venir la danse en lien avec des intentions personnelles. Yemaya nous append à contacter notre océan intérieur et nos émotions profondes afin de regarder et accueillir nos vagues telles qu’elles sont. **La pratique :** Nous exprimer librement, sans jugement ni technique à travers la danse thérapie, l’expression artistique et la création. Trouver chacun son expression unique, sa couleur et sa qualité. **Le public :** Stage destiné aux personnes ayant envie de danser, sans besoin d’une pratique préalable. Sans jugement, ni technique, danser ce que nous sommes. **Stage animé par Karem Ortiz** Danseuse professionnelle d’origine cubaine, diplômée de l’école Nationale des Arts de La Havane, Cuba. Master Danse Thérapie à l’Université Paris Descartes. Licence en Arts du Spectacle Chorégraphique à L’Université Paris VIII. **Informations pratiques :** Samedi 9 avril 2022 14h- 18h ( accueil à 13h30 ) Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Métro : Croix de Chavaux Participation : 40€ / 35€ Montreuillois, chômeur Inscriptions : [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com) Contact : 06 09 39 73 47 Places limitées à 15 personnes

