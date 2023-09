Stage clown de théâtre enfants Danse De Joie Paris, 1 novembre 2023, Paris.

Stage clown de théâtre enfants 1 – 3 novembre Danse De Joie Sur inscription

Faites découvrir le clown de théâtre à vos enfants. 3 matinées pour explorer cet art au travers d’échauffement, mise en jeu et situations progressives d’improvisation. Emotions, rire, créativité, liberté.

Inscription pour les 3 matins.Les parents peuvent participer.

Pour en savoir plus et s’inscrire

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-enfants-a-paris

Danse De Joie 65 rue Mademoiselle Paris 75015 Quartier Necker Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T12:00:00+01:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00