Colombelles Calvados Colombelles « Rassembler, trier, extraire le plus vivifiant : le recueil “une danse” est apparu. Aujourd’hui je deviens moi-même lectrice de ce texte. Il m’aide à continuer à danser, lire, parler, dessiner…

En même temps, il me faut admettre que je dois accueillir la transformation du temps qui agit quoique j’en décide. Avec la fraîcheur (et la terreur qui va avec) d’un nouveau démarrage je vous invite à découvrir ma dernière pièce chorégraphique ; une façon de mettre en partage les coulisses de ma danse, de ma vie. »

Tout public.

