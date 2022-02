Danse : …de bon augure Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme EUR Associant les trois passions du chorégraphe Thomas Lebrun – la musique, l’ornithologie et la danse, … de bon augure est une ode à la vie qui célèbre les oiseaux. delphine.jay@lux-valence.com +33 4 75 82 44 15 http://www.lux-valence.com/ Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

