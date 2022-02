Danse – Danse entre cour et jardin Jardin du musée de l’Ancien Évêché Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Danse – Danse entre cour et jardin Jardin du musée de l’Ancien Évêché, 4 juin 2022, Grenoble. Danse – Danse entre cour et jardin

le samedi 4 juin à Jardin du musée de l’Ancien Évêché

La compañia Rompecadera, compagnie universitaire de tango contemporain, investira les jardins du Musée de l’Ancien Evêché le temps d’un après-midi. Des performances à découvrir mais aussi une invitation à danser aux quatre coins du jardin ! Durée : 30 minutes.

entrée libre

Démonstrations de tango contemporain Jardin du musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

