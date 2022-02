Danse – Cria Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Concentré de danse explosive et jubilatoire.

Alice Ripoll, chorégraphe brésilienne majeure, réunit neuf jeunes danseurs virtuoses des favelas de Rio. Sauvages et sensuels, ils excellent dans le passinho, danse contagieuse aux influences folkloriques basée sur des mouvements extrêmement rapides. Leur entrée fracassante est, à elle seule, époustouflante. Concentré de danse explosive et jubilatoire.

