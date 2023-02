Danse Contry Line, 11 mars 2023, Trélissac Trélissac.

Samedi 11 et dimanche 12 mars

Samedi 11 mars est consacré aux danses de société et danses de salon, avec un stage à 14h animé par un couple des Landes, Chantal et Michel : au programme :Foxtrot, Boston, Boléro…

Le comité Régional de danse de la Nouvelle-Aquitaine vous propose un stage de découverte de trois de ces danses très agréables et pas toujours maîtrisées lors des bals.

Tarifs – Stage : Licencié : 10€ (Bal gratuit), Non licencié 12€ + 5€ Bal, Bal 5€

Inscriptions par Mail / nouvelle.aquitaine@ffdanse.fr Ou au 06 82 90 65 55

Dimanche 12 mars est réservé à la Compétition : tous les danseur du sud de la France

Il s »agit du « Trophée et Championnat Interrégional » de la discipline « COUNTRY & LINE

140 danseurs sont inscrits à ce jour.

