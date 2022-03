Danse contemporaine – Workshop Studio CIRA Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Studio CIRA

Akiko Hasegawa vous propose de commencer avec un cours technique adapté à tous les niveaux et des exercices associant différentes dynamiques. En deuxième partie, elle enchaînera avec un atelier basé sur le spectacle Solides de Catherine Diverrès – chorégraphe pour laquelle elle a été interprète – et qui explore les fondamentaux de la danse : « espace, temps, énergie ». L’atelier débouchera sur des compositions personnelles et un mini « spectacle » !

Tarif plein : 70 € Tarif réduit : 65 €

Venez découvrir l’univers de la danseuse et chorégraphe Akiko Hasegawa pendant un workshop de danse contemporaine. Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

2022-05-07T16:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T12:00:00

