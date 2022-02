Danse Contemporaine – Workshop Studio CIRA Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sherwood Shen, le voyageur, va poser sa valise à Strasbourg le temps d’un week-end pour nous proposer un entraînement avec des progressions protéiformes, des traversées rythmées, simples et rigoureuses pour se perdre. Nous découvrirons une approche du mouvement expérimentale et kinesthésique ouvert à l’infini. Le thème de cet atelier sera « Être dansé » ou « Être mu par une stimulation extérieure, par le toucher, par des images.

Tarif plein : 125 € Tarif réduit : 115 €

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

