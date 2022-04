Danse contemporaine : “R-A-U-X-A” – Vendredi 8 avril L’Escale, 8 avril 2022, Tournefeuille.

L’Escale, le vendredi 8 avril à 21:00

**En partenariat avec la Compagnie Sylvain Huc et La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie** Danseuse, performeuse et chorégraphe, Aina Alegre s’intéresse à la création chorégraphique comme un terrain pour “ré-imaginer” le corps. Elle explore différentes cultures et pratiques corporelles, entendues comme autant de représentations sociales, historiques et anthropologiques. R-A-U-X-A démarre un nouveau cycle qui porte sur une sorte d’archéologie sonore du mouvement… Si différents soient-ils, les spectacles de la compagnie sont traversés par un geste récurrent, celui de frapper, de marteler. Le martèlement active la possibilité d’entrer dans de nouvelles dimensions physiques et temporelles, il devient le contenant de symboliques, de mémoire ancienne ou future, et d’hybridation de différentes pratiques physiques. Il se manifeste également un rapport au sol, à la gravité, à l’espace, aux ondes vibratoires. Comment le corps plonge t-il dans une forme de résonance, de percussion, d’expansion à travers ce geste ? Dans R-A-U-X-A, le corps traverse différents environnements et dialogue avec la lumière, l’espace et la musique électro-acoustique et modulaire jouée en live. Le dispositif scénique met en œuvre un paysage sensoriel et une architecture sonore. Tous ces éléments créent une friction entre matière organique et technologique. Conception, chorégraphie & interpretation Aina Alegre Musique live Josep Tutusaus Lumières Jan Fedinger Conception espace James Brandily Costumes Andrea Otin Conseil artistique & dramaturgique Quim Bigas Régie générale & son Guillaume Olmeta Conseil mouvement Elsa Dumontel & Mathieu Burner Stagiaire à la mise en scène Capucine Intrup Production & diffusion Claire Nollez Diffusion internationale Vicenç Mayans Palosanto Projects Crédits photo : Jan Fedinger [[https://www.aina-alegre.com/](https://www.aina-alegre.com/)](https://www.aina-alegre.com/) **INFOS TARIFS : 15€ / TOURNEFEUILLE 13€ / *REDUIT 10€** *Tarif réduit : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Dans le cadre du BLOOM FESTIVAL – AINA ALEGRE

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T22:30:00