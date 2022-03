Danse contemporaine : Quelque chose de Mélody / LANDING Chambray-lès-Tours, 6 mars 2022, Chambray-lès-Tours.

Danse contemporaine : Quelque chose de Mélody / LANDING Chambray-lès-Tours

2022-03-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-06 15:30:00 15:30:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

15.1 EUR Un double plateau pour découvrir l’art d’aimer à travers deux compagnies :

• Le spectacle commence à 15h avec “Quelque chose de Mélody” de la compagnie DE FAKTO. C’est un remake chorégraphique qui évoque le récit du disque culte de Serge Gainsbourg, “Histoire de Melody Nelson”, sorti chez les disquaires il y a cinquante ans, en 1971.

• Puis le spectacle continue à 15h30 avec “Landing” de la compagnie X-PRESS. C’est un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes, singuliers et ensemble, singulièrement ensemble. Deux hommes qui tombent et se relèvent.

Deux spectacles de danse pour un seul billet !

Un double plateau pour découvrir l’art d’aimer à travers deux compagnies : “Quelque chose de Mélody” de la compagnie DE FAKTO et “LANDING” de la compagnie X-PRESS.

+33 2 47 48 45 82 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/agenda/

Un double plateau pour découvrir l’art d’aimer à travers deux compagnies :

• Le spectacle commence à 15h avec “Quelque chose de Mélody” de la compagnie DE FAKTO. C’est un remake chorégraphique qui évoque le récit du disque culte de Serge Gainsbourg, “Histoire de Melody Nelson”, sorti chez les disquaires il y a cinquante ans, en 1971.

• Puis le spectacle continue à 15h30 avec “Landing” de la compagnie X-PRESS. C’est un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes, singuliers et ensemble, singulièrement ensemble. Deux hommes qui tombent et se relèvent.

Deux spectacles de danse pour un seul billet !

compagnies DE FAKTO / X-PRESS

Chambray-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-02-19 par