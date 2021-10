Danse Contemporaine : “GENETRIX” à l’Arsénic Gindou, 5 novembre 2021, Gindou.

Quatre solos sont explorés comme une anthologie d’histoires familiales personnelles et problématiques d’il y a deux générations, où chaque artiste est confronté à des informations, des récits et des souvenirs.

Dans un décor de cinéma immersif, créé en collaboration avec les vidéastes Hana Miller et Jacob Perkins de RDYSTDY, l’espace de théâtre partagé devient un espace non résolu d’hommages et de résistances, chaque artiste créant son propre rituel pour accéder à son moi hérité.

Les artistes ont été accueillis en résidence à l’Arsénic pour créer ce spectacle du 19 au 25 octobre 2020.

Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, la Communauté de communes accueille “GENETRIX” Création 2021.

“GENTRIX” est une collaboration en danse et multimédia entre les chorégraphes Victoria Chiu (australienne / patrimoine chinois), Susana Panadés Diaz (origine espagnole / basée en Suisse), József Trefeli (origine australienne / patrimoine hongrois / naturalisé suisse), Rudi van der Merwe (sud-africain / patrimoine afrikaans / basé en Suisse) et vidéo RDYSTDY (Nouvelle Zélande).

saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com +33 6 89 46 81 70

