Danse contemporaine et Hip Hop avec Nabil Hemaïzia Rasteau Rasteau Catégories d’évènement: Rasteau

Vaucluse

Danse contemporaine et Hip Hop avec Nabil Hemaïzia Rasteau, 21 mai 2022, Rasteau. Danse contemporaine et Hip Hop avec Nabil Hemaïzia Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 Centre départemental de Rasteau 746 route du stade

Rasteau Vaucluse Rasteau Vaucluse EUR 12 12 Une soirée Danse portée par Nabil Hemaïzia de la Compagnie Temps 3 Mouvements avec “Prêt à penser… seul” et “les Silences obligés”. Dès 6 ans. spectacle.vivant@vaucluse.fr +33 4 32 40 33 33 http://www.vaucluse.fr/ Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau

dernière mise à jour : 2021-12-30 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Rasteau, Vaucluse Autres Lieu Rasteau Adresse Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Ville Rasteau lieuville Centre départemental de Rasteau 746 route du stade Rasteau Departement Vaucluse

Rasteau Rasteau Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rasteau/

Danse contemporaine et Hip Hop avec Nabil Hemaïzia Rasteau 2022-05-21 was last modified: by Danse contemporaine et Hip Hop avec Nabil Hemaïzia Rasteau Rasteau 21 mai 2022 Rasteau Vaucluse

Rasteau Vaucluse