_**Programmé avec La Place de la Danse dans le cadre du festival ICI&LÀ**_ De formation classique, Olivia Grandville démissionne de l’Opéra de Paris pour intégrer la compagnie Bagouet en 1988. Depuis une vingtaine d’année elle développe ses propres projets, articulés pour beaucoup autour de la question du langage et du phrasé, qu’il soit musical, verbal ou chorégraphique. Artiste associée au Lieu unique depuis 2017 ces projets affirment la nature éclectique, expérimentale et réflexive de son travail. Elle mène notamment une recherche sur les jeunesses et les utopies et crée Nous vaincrons les maléfices au festival A Corps. Elle travaille actuellement à sa nouvelle création La guerre des pauvres, à partir du roman d’Éric Vuillard, avec le comédien Laurent Poitrenaux et les musiciens Villeneuve et Morando présentée au festival Etrange Cargo de la Ménagerie de Verre (2021) Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en question leur place et leur rôle ? Avec sept danseurs, Olivia Grandville déplie le nuancier d’une masculinité contemporaine. Avec son titre ironique, annonciateur d’une catastrophe (à déplorer ? à désirer ?), Débandade invite sept jeunes danseurs à s’interroger sur la manière dont ils vivent le fait d’être un homme, aujourd’hui, dans le contexte d’un retour salutaire mais offensif du féminisme. Pour éviter clichés et réponses simplistes, Olivia Grandville s’appuie sur leurs témoignages, leurs expériences vécues, leurs réflexions incarnées. En orchestrant prises de paroles, danse, musique et images dans un remue-méninge qui tient de « la comédie musicale, du micro-trottoir, du stand-up et du rituel d’exorcisme », la chorégraphe pointe avec humour et lucidité les complexités d’une question qui met du trouble dans les genres, mais aussi, plus largement, secoue l’humanité en remettant en cause une structure immémoriale, celle de la domination de l’Homme (encore lui !) sur la nature. Programmé avec La Place de la Danse dans le cadre du festival ICI&LÀ (janvier-février 2022) Interprètes Habib Ben Tanfous, Jordan Deschamps, Enrique Martin Gìl, Ludovico Paladini, Matthieu Patarozzi, Matthieu Sinaultet Eric Windmi Nebie, Jonathan Kingsley Seilman Création sonore Jonathan Kingsley Seilman Regards extérieurs César Vayssié, Aurélien Declozeaux Production La Spirale de Caroline Crédits photo César Vayssié [[http://www.olivia-grandville.com/fr/](http://www.olivia-grandville.com/fr/)](http://www.olivia-grandville.com/fr/) [[https://laplacedeladanse.com/](https://laplacedeladanse.com/)](https://laplacedeladanse.com/) **INFOS TARIFS :** 15€ / TOURNEFEUILLE 13€ / *REDUIT 10€ ***Tarif réduit** : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

