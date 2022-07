DANSE CONTEMPORAINE | BAL & SORTIE DE RÉSIDENCE Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Marne Trois-Fontaines-l’Abbaye DANSE CONTEMPORAINE le Dimanche 21 août à l’Abbaye de Trois-Fontaines.

Au programme : – BAL CHORÉGRAPHIQUE – « Et si on dansait ? ».

Dans le parc de l’abbaye.

De 15h à 16h. Ouvert à tous, entrée gratuite. – SORTIE DE RÉSIDENCE – « (Quatre fois) Vingt ans ».

Accueillie en résidence artistique durant 3 semaines à l’abbaye de Trois-Fontaines, Emma Noël présente sa création solo en danse contemporaine. Suivi d’un échange avec les artistes.

De 16h30 à 17h30, entrée gratuite. Renseignements : Compagnie Dame Atrox : cie.dameatrox@gmail.com Infos pratiques :

Abbaye de Trois-Fontaines

Place du Château

51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE

Dimanche 21 août, 15h. cie.dameatrox@gmail.com Trois-Fontaines-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

