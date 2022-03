Danse contemporaine – Atelier du mouvement Studio CIRA, 20 avril 2022, Strasbourg.

Danse contemporaine – Atelier du mouvement

du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril à Studio CIRA

ATELIER DU MOUVEMENT – Mer. 20 & Jeu. 21 avril La danse contemporaine, c’est une danse d’aujourd’hui, qui se nourrit et s’inspire sans cesse des gestuelles d’autres styles. Il existe selon moi autant de formes de danse contemporaine que de professeurs qui l’enseignent. Ma vision de cette danse est axée sur le rapport fort à la musique, les différentes dynamiques corporelles (impulsion, balancé, saccadé, ralenti, etc.), et l’engagement physique. J’aime y apporter des gestuelles empruntées à d’autres styles de danse comme le jazz ou le hip-hop, et créer ainsi une danse métissée. Entre exercices techniques pour s’échauffer, chorégraphies physiquement engagées voire moments d’improvisation, nous danserons au sol et debout, seuls et à plusieurs. Avec toujours l’idée de passer un moment agréable ensemble et puiser son énergie dans le collectif.

Tarif 1 séance 25 € / Tarif 2 séances 35 €

Venez découvrir notre atelier du mouvement de danse contemporaine proposé par Maeva Caboche. Cet atelier est tout public.

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T20:30:00;2022-04-21T18:30:00 2022-04-21T20:30:00