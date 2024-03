Danse contemporaine : Ad libitum – Simon Le Borgne et Ulysse Zangs Palais des Beaux-Arts Lille, lundi 25 mars 2024.

Danse contemporaine : Ad libitum – Simon Le Borgne et Ulysse Zangs Une œuvre chorégraphique et musicale d’où jaillissent des émotions brutes et primitives. Dans le cadre du Festival Danse hauts-de-France Le Grand Bain. Lundi 25 mars, 17h00 Palais des Beaux-Arts Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T17:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T17:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:00:00+01:00

Ad libitum, « à volonté » en Latin, traduit le désir de Simon Le Borgne et Ulysse Zangs de se réinventer, de sortir de leurs préjugés culturels pour incarner une abondance de nouvelles figures, moins attendues. Ils s’attachent méticuleusement à écouter leurs sensations pour construire une œuvre chorégraphique et musicale d’où jaillissent des émotions brutes et primitives.

Production déléguée Le Gymnase CDCN

En coprogrammation avec l’Espace Pasolini

En partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts

contemporains et le Palais des Beaux-Arts

Plus d’infos : https://www.gymnase-cdcn.com/evenement/ad-libitum/

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« link »: « https://www.gymnase-cdcn.com/evenement/ad-libitum/ »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

David Le Borgne