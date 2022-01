Danse Contemporaine à l’Arsénic : « Nuit » par la Cie Sylvain Huc Gindou, 28 janvier 2022, Gindou.

Danse Contemporaine à l’Arsénic : « Nuit » par la Cie Sylvain Huc Gindou

2022-01-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-01-28

Gindou Lot

15 EUR Gourdonnais d’origine, Sylvain Huc a fait ses débuts de chorégraphe au sein de la Cie Divergences. Ses pièces sont aujourd’hui présentées dans les plus grands festivals internationaux, dont Montpellier Danse…

« Nuit » convoque les états particuliers de corps lorsque ceux-ci quittent la fonctionnalité et l’efficacité du jour, pour s’abandonner à ceux, plus voluptueux, troubles, opaques de la nuit…

Sans illustrer pour autant des pratiques sociales de la danse comme le clubbing ou les free-parties, les danseurs travailleront à consentir et à s’abandonner à un temps autre, fait de transformations, de fulgurances et de ralentissements. Un temps de désœuvrement, indispensable pour se soustraire à un ordre du jour et se soumettre à celui de la nuit.

A partir de 10 ans

Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, la Communauté de communes accueille Sylvain Huc pour sa création 2021, « Nuit ».

« Nuit » dit tout de son projet. Temps de repos et de fête, d’extase et d’inquiétude, d’érotisme et de fantasmes, la nuit offre un paysage de sons, de mouvements, de présences et de lumières.

Gindou

