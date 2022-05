Danse contemporaine à l’Arsénic : “Grâce” par Cécile Grassin / Cie Appach Gindou Gindou Catégories d’évènement: Gindou

Gindou Lot Gindou Le sursaut n’est-il que le fantôme d’un réflexe primitif pour se protéger, pour combattre ou fuir le danger ? Sursaute-t-on pour rester vivant ? Grâce fait un gros plan sur le sursaut pour mettre en lumière ces instants de grâce où les gens sont beaux simplement parce qu’ils font ce qu’ils peuvent pour rester en vie. Montée du diaphragme, des épaules, des mains, des sourcils… La surprise nous élève, le sursaut nous aspire vers le haut et semble en apparence inutile, sans effet… Quel sens revêtent ces vains élans vers le ciel ? A partir de 8 ans Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, la Communauté de communes accueille Cécile Grassin pour le spectacle de danse contemporaine intitulé “Grâce”.

Cécile Grassin, chorégraphe et danseuse, embarque Blandine Pinon, danseuse, Xavier Coriat, musicien – compositeur, et Sophie Cardin, artiste visuelle – scénographe dans une enquête poétique aux confins du sursaut. Ensemble, ils imaginent que les sursauts sont des portes vers un monde immatériel, inutile, inefficace mais absolument vital. saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com +33 6 89 46 81 70

