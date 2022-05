Danse contact, 30 mai 2022, .

Danse contact

2022-05-30 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-30 20:30:00 20:30:00

Le contact improvisation est une forme de sport-art développée dans les années 70 aux États Unis. Cette pratique de danse est un merveilleux moyen de désorientation et d’apprentissage. Il nous permet de revisiter certaines constantes du mouvement humain comme la gravité, le toucher, le support, l’orientation, sous l’angle de la nécessité et non de la technique. Par un jeu d’abandon à la gravité et à un toucher partagé, nous devenons le témoin actif, de notre propre système d’équilibration, de coordination et d’organisation. Cet atelier sera l’occasion de jouer et d’interroger la relation à l’autre par le mouvement et au travers de notre potentiel perceptif en s’appuyant sur la sensibilité kinesthésique, et vestibulaire. Infos et inscriptions : elsa.deslandes14@gmail.com ou 0667825837 Tarif : 10 euros la séances de 2 heures.

Le contact improvisation est une forme de sport-art développée dans les années 70 aux États Unis. Cette pratique de danse est un merveilleux moyen de désorientation et d’apprentissage. Il nous permet de revisiter certaines constantes du…

Le contact improvisation est une forme de sport-art développée dans les années 70 aux États Unis. Cette pratique de danse est un merveilleux moyen de désorientation et d’apprentissage. Il nous permet de revisiter certaines constantes du mouvement humain comme la gravité, le toucher, le support, l’orientation, sous l’angle de la nécessité et non de la technique. Par un jeu d’abandon à la gravité et à un toucher partagé, nous devenons le témoin actif, de notre propre système d’équilibration, de coordination et d’organisation. Cet atelier sera l’occasion de jouer et d’interroger la relation à l’autre par le mouvement et au travers de notre potentiel perceptif en s’appuyant sur la sensibilité kinesthésique, et vestibulaire. Infos et inscriptions : elsa.deslandes14@gmail.com ou 0667825837 Tarif : 10 euros la séances de 2 heures.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par