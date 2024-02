Danse | Conciliabule Montataire, samedi 10 février 2024.

Danse | Conciliabule Montataire Oise

Deux êtres prennent forme et communiquent dans un univers imaginaire. Ils ne sont pas humains, n’ont pas de parole, mais développent un langage qui leur est propre. À travers le corps, les mouvements et les sons, ils dialoguent ensemble et s’apprennent tout en délicatesse.

Dans Conciliabule, les tout-petits découvrent la poésie du langage, autrement que par les mots et voyagent dans cette bulle délicate pour une histoire, un vécu, un moment partagé.

Samedi 10 février 2024 à 16h30 au Palace

Tout public En famille

Durée 35min

Tarif unique: 4€4 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:30:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

8 bis Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France lepalace@mairie-montataire.fr

