du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Cité de la musique et de la danse

Pasquale Nocera revient au CIRA pour transmettre son expérience au sein du Ballet du Rhin. Pour les débutants, cet atelier est une découverte de la danse classique, une exploration des fondamentaux telle que la posture, l’élévation dans le repousser du sol, la coordination entre le haut et le bas du corps et les différentes familles de sauts. Le tout dans un parcours ludique qui nous amènera à composer une structure chorégraphique avec l’ensemble des éléments explorés. Pour le niveau 2, il vous entraine à approfondir le placement du corps et la coordination, la fluidité, la précision et la respiration du mouvement, avec aussi un travail de composition reprenant l’ensemble des éléments explorés. Débutants / Intermédiaires : Sam. : 15h30 – 17h30 Dim. : 10h00 – 12h00 Intermédiaires / avancés : Sam. : 17h45 – 19h45 Dim. : 12h15 – 14h15

Tarif plein : 66 € Tarif réduit 58 €

Pasquale Nocera revient au CIRA pour transmettre son expérience au sein du Ballet du Rhin. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-21T17:45:00 2022-05-21T19:45:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:00:00;2022-05-22T12:15:00 2022-05-22T14:15:00

