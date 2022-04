Danse classique : Roméo et Juliette Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: 33950

Lège-Cap-Ferret

Danse classique : Roméo et Juliette Lège-Cap-Ferret, 5 mai 2022, Lège-Cap-Ferret. Danse classique : Roméo et Juliette Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-05-05 – 2022-05-05 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret 33950 Lège-Cap-Ferret Spectacle de danse classique par la compagnie François Maudit

François MAUDUIT, ancien danseur de Maurice BÉJART, formé à l’école de l’Opéra de Paris présente sa nouvelle création. Il est entouré de prestigieux danseurs issus des plus grandes troupes internationales.

À Shakespeare, s’associeront les plus belles partitions liées à ce chef d’œuvre littéraire : Berlioz, Prokofiev, Tchaïkovski, Bellini… mais aussi les plus belles chansons de Jacques Brel. Spectacle de danse classique par la compagnie François Maudit

François MAUDUIT, ancien danseur de Maurice BÉJART, formé à l’école de l’Opéra de Paris présente sa nouvelle création. Il est entouré de prestigieux danseurs issus des plus grandes troupes internationales.

À Shakespeare, s’associeront les plus belles partitions liées à ce chef d’œuvre littéraire : Berlioz, Prokofiev, Tchaïkovski, Bellini… mais aussi les plus belles chansons de Jacques Brel. Spectacle de danse classique par la compagnie François Maudit

François MAUDUIT, ancien danseur de Maurice BÉJART, formé à l’école de l’Opéra de Paris présente sa nouvelle création. Il est entouré de prestigieux danseurs issus des plus grandes troupes internationales.

À Shakespeare, s’associeront les plus belles partitions liées à ce chef d’œuvre littéraire : Berlioz, Prokofiev, Tchaïkovski, Bellini… mais aussi les plus belles chansons de Jacques Brel. Salinières

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT Lège-Cap Ferret

Détails Catégories d’évènement: 33950, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret Departement 33950

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Danse classique : Roméo et Juliette Lège-Cap-Ferret 2022-05-05 was last modified: by Danse classique : Roméo et Juliette Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 5 mai 2022 33950 Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret 33950