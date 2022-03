Danse Chant lyrique “Un Temps T” Thônes Thônes Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thônes

Danse Chant lyrique “Un Temps T” Thônes, 12 mars 2022, Thônes. Danse Chant lyrique “Un Temps T” Espace Coeur des Vallées 2 rue du Pré de Foire Thônes

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Coeur des Vallées 2 rue du Pré de Foire

Thônes Haute-Savoie EUR « Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle le présent. » infos@thonescoeurdesvallees.com +33 4 50 02 00 26 Espace Coeur des Vallées 2 rue du Pré de Foire Thônes

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thônes Autres Lieu Thônes Adresse Espace Coeur des Vallées 2 rue du Pré de Foire Ville Thônes lieuville Espace Coeur des Vallées 2 rue du Pré de Foire Thônes Departement Haute-Savoie

Thônes Thônes Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thones/

Danse Chant lyrique “Un Temps T” Thônes 2022-03-12 was last modified: by Danse Chant lyrique “Un Temps T” Thônes Thônes 12 mars 2022 Haute-Savoie Thônes

Thônes Haute-Savoie