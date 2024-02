Danse Carmen par le ballet de Milan Théâtre Molière Marignane, dimanche 24 mars 2024.

Après le succès de son Boléro, le ballet de Milan présente à Marignane sa nouvelle chorégraphie sur la célèbre histoire de Carmen. Un ballet extraordinaire inspiré par le roman de Prosper Mérimée et l’opéra de Bizet.

L’intrigue Carmen est belle et extraordinaire, passionnée et convoitée, défiant quiconque veut la conquérir. C’est aussi une rebelle ! Une histoire qui fascine toujours.

Le spectateur est entraîné dans un drame plein d’émotion, d’intensité et de sentiments inéluctables.

Le ballet de Milan propose une chorégraphie à couper le souffle avec de magnifiques costumes et une technique parfaitement exécutée.

Dirigé par Carlo Pesta, il est présent dans le monde de la danse depuis plus de trente ans et est largement considéré comme l’un des plus prestigieux d’Italie.



Ballet en deux actes

Réalisation Marco Pesta

Musique Georges Bizet

Chorégraphie Agnese Omodei Salè et Federico Verratti.

Costumes conçus par le designer italien Federico Veratti .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

