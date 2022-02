Danse – Car/Men Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Danse – Car/Men Romans-sur-Isère, 5 mars 2022, Romans-sur-Isère. Danse – Car/Men Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

2022-03-05 – 2022-03-05 Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère Drôme EUR Saison 2021/2022 de Romans Scenes



Par les Chicos Mambos



Une fantaisie ibérochorégraphique qui nous touche et nous fait rire. Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

