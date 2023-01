Danse : « Cabane » Tu seras un homme mon frère. Maubeuge Maubeuge Catégories d’Évènement: Maubeuge

Danse : « Cabane » Tu seras un homme mon frère. Maubeuge, 22 mars 2023, Maubeuge . Rue de la Croix Théâtre Le Manège

Nord EUR Pas toujours évident de trouver sa place au sein d’un groupe, d’autant plus quand ce groupe est une fratrie. Tel est le point de départ de Cabane, le second spectacle du chorégraphe-interprète Lionel Bègue. Théâtre Le Manège Rue de la Croix Maubeuge

