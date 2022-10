DANSE – ÇA JOUE À NANCY – PROG.HB.ZÉR0 – CIE ORMONE, 19 novembre 2022, .

DANSE – ÇA JOUE À NANCY – PROG.HB.ZÉR0 – CIE ORMONE



2022-11-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-19 12:00:00 12:00:00

Avec une boîte sur la tête, il faut toujours se réinventer pour se repérer, se reconnaître et danser ! C’est ainsi que sont nés les Hommes Boites de la Compagnie Ormone. Après Manipulation, les voilà propulsés dans un nouveau programme : le PROG.HB.Zér0.

Au début de ce voyage inattendu entre le jour et la nuit, les trois héros se réveillent dans un espace peuplé d’images et d’objets qui stimulent les sens et la créativité. Du jeu à la danse, l’exploration des corps, des formes, des couleurs et des sons nous embarque dans une aventure poétique et ludique, haute en rebondissements. Les Hommes-Boîtes sautent d’un univers à un autre et déroulent sous nos yeux le fil d’un monde qu’ils inventent ensemble. La traversée de PROG.HB.Zér0 nous rappelle à tous le pouvoir et la force de l’imaginaire.

Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert !

dernière mise à jour : 2022-10-12 par