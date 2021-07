Paris Micadanses Paris Danse Butô : stage en juillet avec Juju Alishina Micadanses Paris Catégorie d’évènement: Paris

Danse Butô : stage en juillet avec Juju Alishina Micadanses, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 24 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

payant

La chorégraphe japonaise Juju Alishina propose chaque été une semaine de stage intensif pour se former à l’apprentissage de la danse Butô et au massage Shiatsu, tout en développant sa créativité. En utilisant des techniques de travail corporel japonais en souffle, voix et rythme, les participant.e.s apprennent les bases de la danse Butô avec Juju Alishina, tout en développant sa créativité dans le travail individuel et en groupe. Accessible à tous les niveaux et tous les âges, les participant.e.s pourront s’initier à l’improvisation, à la mise en scène et à la chorégraphie, 5h par jour pendant 6 jours. Le stage a lieu au sein d’un grand studio de 200m2, dans le Marais et en plein air. De plus, il y aura des cours de massage Shiatsu avec l’expert japonais Toshi Ichikawa. Sur la base du travail commun, une performance collective aura lieu le dernier jour du stage. L’association Nuba organise des formations d’été chaque été depuis 2008 en partenariat avec l’institution Micadanses. Les élèves sont venus du monde entier pour créer ensemble et apprécier les différentes étapes de la pratique. Animations -> Stage Micadanses 15 rue Geoffroy-l’Asnier Paris 75004

Date complète :

